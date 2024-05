"Real Madrid" Çempionlar Liqasını qazanacağı halda, Arda Gülər medalsız qala bilər.



Metbuat.az bildirir ki, buna səbəb UEFA-nın qaydalarıdır.

2022-ci ildən tətbiq edilən qaydalara görə, yarışda qalib titulu yalnız oyunlarda forma geyinən futbolçulara aid edilir. Arda Gülər isə bu mövsüm ÇL-da heç bir matçda meydana çıxmayıb.

Odur ki, Arda finalda "Borussiya Dortmund"a qarşı da meydaana çıxmasa, medalsız qalacaq və ÇL kuboku kariyerasına daxil edilməyəcək.

