"ASAN kollektivi olaraq Ulu Öndəri yad etdik. Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu dövlətin bu gün ən qüdrətli çağını yaşayırıq. Hər birimiz bunun şahidiyik".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “ASAN Xidmət”in rəhbəri Ülvi Mehdiyev deyib.

O bildirib ki, iyunun sonu Şuşada “ASAN Xidmət” mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

