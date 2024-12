Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Serbiyaya işgüzar səfərə yola düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı XİN məlumat yayıb.

Məlumata əsasən, səfər çərçivəsində nazir Ceyhun Bayramovun Serbiyanın Səfirlər Konfransında çıxışı, habelə xarici işlər naziri Marko Curiç və digər yüksək səviyyəli rəsmi şəxslərlə görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.