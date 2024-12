Makron son dərəcə paranoyak olub - KİV

Fransa prezidenti Emmanuel Makron fotolara görə qalmaqala düşən sələfi Fransua Ollandın taleyini təkrarlamamaq üçün həyatının bütün məqamlarını mümkün qədər gizli saxlamağa çalışır.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Le Monde” qəzeti yazıb.

“Bu gün yaxın adamlarının ölkə Prezidentini təsvir etmək üçün işlətdiyi sözlər bunlardır – “Hiper qapalı”, “son dərəcə paranoyak”, “sirli”. 2014-cü ildə Fransua Ollandın Parisin 8-ci rayonunda skuter sürərkən aktrisa Julie Gayet ilə gizli görüşməyə hazırlaşdığı zaman o, birinci sırada idi. Yelisey sarayının baş katibinin müavini kimi Emmanuel Makron partlayışı içəridən izləyib. Onun öyrəndiyi dərs Fransua Ollandın diqqətli və ya kifayət qədər qorunmamasıdır”, - məqalədə vurğulanıb.

Makronun öz ətrafında məxfilik aurası yaratmaq ehtiyacını gücləndirən başqa bir hadisə, 2017-ci il seçki kampaniyası zamanı, o vaxt iddia edildiyi kimi, “rus hakerləri” tərəfindən komandasının e-poçt ünvanlarının sındırılması olub. Bundan sonra, seçki kampaniyasının qızğın vaxtında internetə 20 min e-poçt sızdırılıb. Bu, onun seçkidə qalib gəlməsinə mane olmasa da, sızıntının ardınca arvadı Bricit ilə münasibətinə edilən hücumlardan Makron çox əziyyət çəkib.

O vaxtdan bəri Yelisey sarayında həyat həmişəkindən daha qapalı olub. Ollandla qalmaqalı nəzərə alan Makron şəxsi şəxslərə səfərlərdən yayınmağa çalışır və bir qayda olaraq, ancaq Fransa paytaxtının VI, VII və XV rayonlarındakı adi restoranlarına gedir, orda həmişə zalın sonunda, arxası divara söykənərək, mühafizəçilərin əhatəsində yer seçir.

Üstəlik, hakimiyyətə gəldikdən sonra sızmasından ehtiyat edərək, hərəkətləri ilə bağlı məlumatların Daxili İşlər Nazirliyinə ötürülməsini məhdudlaşdırıb. Yelisey sarayında keçirilən qapalı görüşlərdə belə prezident lazımsız açıqlamalardan yayınır.

Bundan başqa, prezident administrasiyasının keçmiş və indiki əməkdaşları Makronu narahat edən araşdırmalar aparan media və ya jurnalistləri gözdən salmağa çalışırlar. “Le Monde” yazır ki, rəsmi şəxslər sosial şəbəkələrdə onlara qarşı mütəşəkkil kampaniyalar aparırlar.

Prezidentin imicini qoruyan onun ofisinin rəhbəri Patris Fordur (2024-cü ilin yanvarından) o, Makrona qarşı bütün şayiələr və təhdidlərə nəzarət etmək üçün müntəzəm olaraq prezidentin təhlükəsizlik departamentini toplayır.

Prezident isə mütəmadi olaraq onun və ya arvadı haqqında şayiələr yayan hər kəsi və ya məsələn, Marsel yaxınlığında tətildə olarkən onu izləyən paparassiləri məhkəməyə verməyə çalışır. Media materiallarının düzgün təqdimatına nəzarət 77 yaşlı Mişel Marçana həvalə edilib.

