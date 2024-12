Vardanyanın oğlu Azərbaycana qarşı kampaniyanı maliyyələşdirir - HESABAT

COP29-a qarşı neqativ kampaniyanın sürətlənməsinin səbəblərindən biri də zəngin iş adamları tərəfindən PR və mənfi imic formalaşdırmaq sahəsində təcrübəsi olan şirkətlərin bu işə cəlb edilməsi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisinin Xarici müdaxilələrə və hibrid təhdidlərə qarşı komissiyasının hesabatında bildirilib.

Aparılan araşdırma nəticəsində bəlli olub ki, David Vardanyan (Ruben Vardanyanın oğlu) və Nubar Afeyan kimi zəngin iş adamları Azərbaycana qarşı kampaniyada maliyyə resurslarından və şəxsi əlaqələrindən maksimum istifadə edərək hibrid hücumlar təşkil edirlər:

“Vardanyan və Afeyan cütlüyünün antiAzərbaycan kampaniyasındakı taktikası tanınmış PR şirkətlərini, Hollivud ulduzlarını, Amerikanın zəngin iş adamlarını və nüfuzlu ailələrini, habelə dövlət rəsmilərini müəyyən layihələrə cəlb etmək üzərində qurulub. Onlar insanların etibarından sui-istifadə edərək, Avrora Humanitar Təşəbbüs Fondu və təsis etdikləri “Avrora” mükafatı vasitəsilə xeyriyyə tədbirləri adı altında öz məkrli fəaliyyətini həyata keçirirlər".

Buna misal olaraq hesabatda Klintonlar ailəsinin üzvü olan Çelsi Klintonu “Avrora” mükafatının Seçim komitəsinə üzv qəbul edilməsi göstərilib və qeyd olunub ki, seçim komitəsinin bir sıra üzvləri COP29 və Azərbaycan əleyhinə fəaliyyətlə məşğul olurlar.

Milli Məclisin hazırladığı hesabatda qeyd olunur ki, Vardanyanlar ailəsi bu işlərinə adı bir sıra qalmaqallarda çəkilən “Edelman” PR şirkətini və “Perseus Strategies” hüquq firmasını cəlb edibdir:

“Edelman” şirkəti #FreeRubenVardanyan və #FreeArmenianPrisoners həştəqləri yaradaraq sosial media kampaniyası aparır. Onların məqsədi dünya miqyasında dəstək əldə etməklə, petisiyalar və məktublar formasında təzyiq göstərməklə, müxtəlif rəsmiləri, özəl təşkilatları və media qurumlarını cəlb etməklə Azərbaycana qarşı kütləvi hücumlar təşkil etməkdir. Yaratdıqları www.freearmenianprisoners.com saytında inandırıcı görünməsi üçün Azərbaycan da daxil olmaqla, guya 109 ölkədən Ruben Vardanyan kampaniyasına dəstək verildiyi görüntüsünü yaradırlar. Sadəcə, ölkələrin adlarını və uydurma insan adlarını yazmaqla kütləvilik olduğunu göstərmək istəyirlər”.

Hesabatda bildirilir ki, Ruben Vardanyan və digər erməni liderlər Azərbaycanda siyasi məhbus kimi bir illiklərini qeyd edirlər” adlı müraciətdə “Edelman” şirkətinin hansı dövlətlər və təşkilatlarla işlədiyi açıq-aydın ortaya qoyulur:

“Bu məsələdə Vardanyan ailəsinə Fransanın Havas PR şirkəti də ayrıca dəstək verir. Yeri gəlmişkən, adı bir çox qalmaqallarda hallandırılan “Edelman” şirkəti ilə bağlı maraqlı bir fakt isə “The Guardian” tərəfindən aparılan araşdırmada sübut edildiyi kimi, 10 il öncə onun iqlim dəyişikliyini, qlobal istiləşməni inkar edən şirkətlərə xidmət göstərməsi olub”.

“Perseus Strategies”-ə və rəhbəri Cared Genserə gəldikdə isə o, Vardanyanlar ailəsinin hüquq məsləhətçisi kimi apardığı anti-Azərbaycan fəaliyyətlə yanaşı, yaradıcısı olduğu “Freedom Now” beynəlxalq insan hüquqları QHT-si vasitəsilə ölkəmizə qarşı geniş kampaniya aparır.

“Freedom Now” digər “məşhur” QHT-lərlə birləşərək dayanmadan anti-COP və antiAzərbaycan fəaliyyəti ilə məşğul olur. Foto-faktlarda deyilənlər təsdiqini tapır” – hesabatda qeyd olunur.

Milli Məclisin hazırladığı hesabatda digər maraqlı bir fakt isə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin ilk prokuroru olan argentinalı Luis Moreno Okampo ilə bağlıdır:

“O, İnsan Hüquqları üzrə Raul Vallenberq Mərkəzinin Beynəlxalq Hüquqi Məşvərət Şurasının üzvüdür. Təşkilatın Amerika üzrə sədri isə “Perseus Strategies”-in rəhbəri Cared Genserdir. Eyni zamanda, Argentinadan olan “El Armenio” ləqəbli erməni əsilli milyarder Eduardo Ernekiyan isə Vallenbergin adını daşıyan Beynəlxalq Raul Vallenberq Fondunun sədridir”.

Sənəddə bildirilir ki, hər iki təşkilat arasında ad oxşarlığından savayı, rəhbər şəxslər arasında da sıx münasibətlər mövcuddur.

“Okamponun Ernekiyanla həmyerli olması isə şübhələri bir qədər də artırır. 38 O, təkcə son bir ay ərzində “X” səhifəsində Azərbaycana və COP29-a qarşı 120-dən çox qərəzli paylaşım edib. Ehtimal edilir ki, Okamponun Azərbaycana və COP29-a qarşı beynəlxalq tədbirlərdə və mediada, o cümlədən sosial mediada çox aqressiv fəaliyyət göstərməsinin, ölkəmizə qarşı qərəzli hesabat hazırlamasının arxasında məhz bu əlaqələr dayanır”.

Hesabatda qeyd olunub ki, sosial media üzərindən əlaqələndirilmiş şəkildə aparılan kampaniyada bir sıra həştəqlərdən istifadə olunub:

“Əsasən #COP29, #COPOUT29, #COP29EXPOSED, #COP29Exposed, #BoycottCOP29, #ProtestCOP29!, #FreeRubenVardanyan, #FreeArmenianPrisoners, #FreeArmenianHostages, #EndTheGagRule, #Greenwashing, #StopGreenwashGenocide, #StopWhitewashGenocide və başqa həştəqlərin təhlili göstərir ki, kampaniya vahid mərkəzdən, xüsusən də erməni əsilli şəxslərə bağlı olan profillər vasitəsilə aparılır”.

Hesabatın ANCA ilə bağlı hissəsində artıq qeyd edilib ki, əksər profillərin koordinasiya olunmuş və kütləvi şəkildə saxta hesablardan istifadə etməsi faktları müşahidə edilib:

“Saxta profillər COP29-la bağlı edilən paylaşımlara eyni anda, eyni məzmunlu avtomatlaşdırılmış cavablar yerləşdirərək bot sistemləri vasitəsilə məzmun manipulyasiyası həyata keçirir və beləliklə də, ictimai rəyi çaşdırmağa yönəlmiş hərəkətlər edirlər”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.