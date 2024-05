Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunda aparılan işlərlə tanış olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı yolboyu inşa edilmiş birinci tunelin açılışında iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.