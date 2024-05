İranda prezident seçkilərinin keçiriləcəyi tarix açıqlandı

İranda prezident seçkilərinin keçiriləcəyi tarix açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran Seçki Qərargahının mətbuat katibi Möhsün Eslami bildirib. O, həmçinin seçkilərdə iştirak edəcək namizədlərin mayın 28-dən qeydiyyata alınmasına başlanılacağını söyləyib.

Xatırladaq ki, mayın 19-da İran Prezidenti İbrahim Rəisini daşıyan helikopter İran-Azərbaycan sərhədi yaxınlığındakı Varziqan şəhəri yaxınlığında sərt eniş edib. Qəzada prezident helikopterinin bütün sərnişinləri və ekipaj üzvləri ölüb.

İran Konstitusiyasına əsasən, 50 gün ərzində təşkil edilməli olan seçkilərədək prezidentin səlahiyyətlərini birinci vitse-prezident icra edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.