Müğənni Çingiz Mustafayevin toyu olacaq.

Metbuat.az news24.az-a istinadən xəbər verir ki, o, mayın 19-u ukraynalı xanımla ailə quracaq.

Qeyd edək ki, müğənninin toy məclisi Türkiyədə baş tutacaq.

