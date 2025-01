Xalq artisti Emin Ağalarov həyat yoldaşı Alyona Qavrilova və qızı Afina ilə istirahət zamanı çəkilmiş görüntüləri paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xalq artisti İnstaqram hesabında paylaşım edib. O, paylaşımında bu sözləri qeyd edib:

“Hamımız fillərlə görüşdən inanılmaz emosiyalar yaşayırıq”.

