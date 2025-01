​Ferdi Tayfurun mirası açıqlandı: Yarımadası var imiş

Yanvarın 2-də vəfat edən Türkiyənin məşhur sənətçisi Ferdi Tayfurun mirası açıqlanıb.

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, onun mirası dəfn prosedurlarından sonra üzə çıxıb.

Ferdi Tayfurun Adanada 50 mənzil, İstanbulda 6 villa və 30 mənzil, Marmarisdə isə bir yarımadaya sahib olduğu açıqlanıb..

Ferdi Tayfurun daşınmaz əmlakları:

Adana: 50 mənzil

İstanbul: 6 villa və 30 mənzil

Marmaris: Yarımada, Cənnət adasındakı mülk, Göktel Villaları, müxtəlif daşınmaz əmlak

Tikinti sektoru: Birgə investisiyalar (dəyəri naməlumdur)

