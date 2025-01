Nicat Rəhimov bu xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş

Aktyor Nicat Rəhimovun səhhətində problem yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun həmkarı və dostu Elşən Orucov “Xəzər axşamı” verilişində deyib. O, Nicatın şəkərinin yüksəldiyini bildirib:

“Proqramada Nicat da olmalı idi. Ondan xahiş etdik, yoldan qayıtdı. Şəkər xəstəsidir, dörd gündür şəkəri düşmür. O halda belə gəlirdi. İlkinlə biz xahiş etdik ki, qayıtsın. Çünki bilirik ki, özünü pis hiss edəcək”.

Qeyd edək ki, Nicat Rəhimov bu gün “İncə səhər” verilişində mərhum dostundan danışmışdı.

