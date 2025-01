Terim futbol əfsanəsi ilə birgə işləyəcək

Fatih Terimi məşqçi vəzifəsinə gətirən "Əl Şabab" daha bir məşhuru kluba cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Əl Şabab"da idman direktoru vəzifəsinə Pavel Nedved təyin edilib. Məlumata görə, Fatih Terim yeni komandasına imza atmazdan əvvəl Pavel Nedvedlə işləyəcəyini açıqlamışdı. Lakin təyinat indi reallaşıb.

Qeyd edək ki, futbolçu karyerasından sonra Pavel Nedved əfsanə olduğu "Yuventus"da inzibati vəzifələrdə işləyib. Nedved 2010-2015-ci illərdə İtaliya nəhəngində idarə heyətinin üzvü, 2015-2022-ci illərdə isə vitse-prezident vəzifəsində çalışıb. Fatih Terim "Əl Şabab"dakı işinə uğurla start verib. İlk yoxlama oyununda qalib gələn “Əl-Şəbab” liqada keçirilən oyunda da qələbə qazanıb.

