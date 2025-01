Oğuzda Sosialist Əməyi Qəhrəmanı vəfat edib.

Metbuat.az-ın Reporta istinadən məlumatına görə, Ziyafət Mustafa qızı Əliyeva uzun sürən xəstəlikdən sonra 80 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, o, 1945-ci il Oğuz rayonunun Qarabaldır kəndində doğulub. Z.Əliyeva tütünçü olub və səmərəli fəaliyyətinə görə "Sosialist Əməyi Qəhrəmanı", "Qırmızı Əmək Bayrağı Ordeni", iki dəfə "Lenin" Ordeni ilə təltif olunub.

Z.Əliyeva Prezident təqaüdçüsü idi.

