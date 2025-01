Yusuf Dikeçin iştirak etdiyi serial izlənmə rekordları qırdı

Paris Olimpiadasında gümüş medal qazanarkən atış tərzi ilə diqqət çəkən türkiyəli idmançı Yusuf Dikeç Oskar mükafatlı aktyor Eddi Redmeynin "The Day of the Jackal" serialının tanıtımında iştirak etmişdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, serial İngiltərə və ABŞ-də izlənmə rekordları qırır. “SkyShowtime” platformasında yayımlanan "Unveiling Yusuf Dikeç" adlı klipdə medalını çantaya qoyan Dikeç, üzündəki makiyajı silməyə başlayır makiyajın altından çıxan şəxs aktyor Eddi Redmeyndir. Serialda Eddi Redmeyn əfsanəvi snayper rolunu oynayır. Yusuf Dikeçin bu videoda olması serialın ssenarisini simvollaşdırır.

Qeyd edək ki, "The Day of the Jackal" 20-ci əsrin məşhur trillerlərindən biri hesab edilir. İlk dəfə 1973-cü ildə səhnələşdirilən film maraqla qarşılansa da, 1997-ci ildə Brüs Uillisin baş rolda oynadığı versiya isə tənqidlərə məruz qalıb.