​“WhatsApp”da qalmaqal yaradan yenilik - Mesaj pəncərəsi dəyişdi

“WhatsApp”da istifadəyə verilən yenilik birmənalı qarşılanmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeniliyə əsasən söhbət ekranına mavi dairə əlavə edilib. Bu mavi dairə suni intellektden istifadə məqsədilə əlavə edilib. Həmin yenilik istifadəçilər sual verə və söhbət edə biləcəyi rəqəmsal köməkçi kimi fəaliyyət göstərir. İstifadəçi həmçinin şəxsi söhbətlərdə “@MetaAI” yazaraq botla birbaşa əlaqə saxlaya bilər. Lakin bəzi istifadəçilər bu yeni alətin lazımsız və yararsız olduğunu irəli sürüblər. Yenilik Böyük Britaniya, ABŞ və bir sıra Avropa Birliyi ölkələrində əlçatandır. Lakin istifadəçilər söhbət ekranındakı yeniliyin bezdirici olduğunu iddia ediblər. Meta-nın məlumatına görə, yenilik istifadəçinin söhbətlərini yaddaşda da saxlaya bilər. Bununla belə, istifadəçilər istədikləri zaman köhnə söhbətlərini silə bilərlər. Yenə də şirkət istifadəçilərə “AI-nin yadda saxlamasını və istifadə etməsini istəmədiyiniz həssas mövzuları paylaşmayın” - deyə bildirib.

“WhatsApp” sözçüsü “The Telegraph”a bildirib ki, AI söhbətləri vizual olaraq fərqləndirmək üçün nəzərdə tutulub, şəxsi mesajlar isə həmişə olduğu kimi uçdan-uca şifrələnib.

