Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov 2027-ci ilin yanvarın 24-də növbəti prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident Aparatının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Məlumatda qeyd olunur ki, Prezident Sadır Japarov həmçinin Konstitusiya qanununa dəyişikliklər edərək, "Qırğızıstan Respublikasının Prezidenti və Qırğızıstan Respublikası Yüksək Məclisinin deputatlarının seçkiləri haqqında" qanunu imzalayıb.

