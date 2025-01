Azərbaycan idmanında 2024-cü ilin ən yaxşıları açıqlandı

Gənclər və İdman Nazirliyi müxtəlif nominasiyalar üzrə 2024-cü ilin ən yaxşılarını açıqlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, kamandan oxatan Yaylagül Ramazanova ilin ən yaxşı qadın, cüdoçu Hidayət Heydərov isə ən yaxşı kişi idmançısı adına layiq görülüb.

2024-cü ilin Ədalətli oyun (Fair Play) mükafatçısı

1. Qaşım Maqomedov (taekvondo)

2. Leyla Abidinova (atletika)

3. Nərmin Şərifova (badminton)

2024-cü ilin ən yaxşı Uşaq-Gənclər İdman Məktəbi

1. "Ulduz" Futbol Akademiyası

2. ROEQİUG Velosepid Məktəbi

3. Masallı (UGİM)

2024-cü ilin idman mövzusunda ən yaxşı videoçarxı

1. "Bir də gəlsəm" (Azərbaycan Cüdo Federasiyası)

2. "Doğru hədəfə yönəl" (ATV)

3. "Güləşçilərin musiqi testi" (Azərbaycan Güləş Federasiyası)

2024-cü ilin ən yaxşı idman tədbiri

1. Formula 1 Azərbaycan Qran-prisi (Bakı)

2. Beynəlxalq Avarçəkmə Reqatası (Füzuli və Mingəçevir)

3. Cüdo üzrə "Böyük Dəbilqə" turniri (Bakı)

2024-cü ilin ən yaxşı idman fotoqrafı

1. Zaur Mustafayev (Trend)

2. Nadejda Cavad

3. İslam Atakişiyev (İdman.Biz)

2024-cü ilin ən yaxşı media idman qurumu

1. CBC Sport

2. AZƏRTAC

3. İdman.Biz

2024-cü ilin ən yaxşı idman jurnalisti

1. Elmir Əliyev (Haqqın.Az)

2. Kənan Hakimov (İTV)

3. Nazilə Əhmədova (Real TV)

2024-cü ilin ən yaxşı idman klubu

1. "Ocaqspor" İdman Klubu

2. "Neftçi" İdman Klubu

3. "Volan" Badminton klubu

2024-cü ilin ən yaxşı idman qurğusu

1. Milli Gimnastika Arenası

2. Bakı Su İdman Sarayı

3. "Kür” Olimpiya İdman-Tədris Mərkəzi

2024-cü ilin ən yaxşı Olimpiya idman kompleksi

1. Quba Olimpiya İdman Kompleksi

2. Goranboy Olimpiya İdman Kompleksi

3. Ağdaş Olimpiya İdman Kompleksi

2024-cü ilin ən yaxşı idman tibb personalı

1. Aydin Ağaliyev (Azərbaycan Gimnastika Federasiyası)

2. Nigar Heydərova (Milli İdman Tibb və Reabilitasiya Elmi-Praktiki İnstitutu)

3. Ramil Vəliyev (Azərbaycan Cüdo Federasiyası)

2024-cü ilin ən yaxşı hakimi

1. Emil Qurbanəliyev (boks)

2. Natalya Bulanova (gimnastika)

3. Asif Şirəliyev (güləş)

2024-cü ilin uğurlu beynəlxalq fəaliyyəti

1. Azərbaycan Atçılıq Federasiyası

2. Azərbaycan Atıcılıq Federasiyası

3. Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyası

2024-cü ilin ən yaxşı idman federasiyası

1. Azərbaycan Cüdo Federasiyası

2. Azərbaycan Gimnastika Federasiyası

3. Azərbaycan Güləş Federasiyası

2024-cü ilin kişilərdən ibarət ən yaxşı klub komandası

1. "Qarabağ" futbol klubu

2. Çimərlik voleybolu üzrə "Azərreyl" komandası

3. "Birbaşa" minifutbol komandası

2024-cü ilin qadınlardan ibarət ən yaxşı klub komandası

1. Çimərlik voleybolu üzrə "Azərreyl" komandası

2. 3х3 "Neftçi" basketbol komandası

3. "Qarabağ" həndbol komandası

2024-cü ilin kişilərdən ibarət ən yaxşı milli komandası

1. Yunan-Roma güləşi üzrə milli komanda

2. Cüdo üzrə milli komanda

3. Sərbəst güləş üzrə milli komanda

2024-cü ilin qadınlardan ibarət ən yaxşı milli komandası

1. Bədii gimnastika üzrə milli komanda

2. 3х3 basketbol üzrə milli

3. Güləş millisi

2024-cü ilin ən yaxşı qeyri-olimpiya növləri üzrə məşqçisi

1. İradə Qurbanova (akrobatika gimnastikası)

2. Adil Hüseynzadə (tamblinq gimnastikası)

3. Eduard Məmmədov (kikboksinq)

2024-cü ilin ən yaxşı qadın məşqçisi

1. Siyana Vasileva (bədii gimnastika)

2. Solmaz Adilova (qadın güləşi)

3. Larisa Axundova (kayak və kanoe)

2024-cü ilin ən yaxşı kişi məşqçisi

1. Riçard Trautman (cüdo)

2. Məmməd Abdullayev (taekvondo)

3. Qurban Qurbanov ("Qarabağ")

2024-cü ilin ən yaxşı qeyri-olimpiya növləri üzrə idmançısı

1. Ağasif Rəhimov-Raziyə Seyidli (akrobatika gimnastikası)

2. Ülviyyə Fətəliyeva (şahmat)

3. Əliqismət Həsənov (karate)

2024-cü ilin ən yaxşı qadın paralimpiyaçısı

1. Lamiyə Vəliyeva (paraatletika)

2. Dursədəf Kərimova (paracüdo)

3. Könül Süleymanova (paraüzgüçü)

2024-cü ilin ən yaxşı kişi paralimpiyaçısı

1. İmaməddin Xəlilov (parataekvondo)

2. Səid Nəcəfzadə (paraatletika)

3. İlham Zəkiyev (paracüdo)

2024-cü ilin ən yaxşı qadın idmançısı

1. Yaylagül Ramazanova (kamandan oxatma)

2. Anna Skidan (atletika)

3. Mariya Stadnik (güləş)

2024-cü ilin ən yaxşı kişi idmançısı

1. Hidayət Heydərov (cüdo)

2. Zelim Kotsoyev (cüdo)

3. Qaşım Maqomedov (taekvondo)

