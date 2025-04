Tramp Çinə xəbərdarlıq etdi

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Çinə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Çin ikitərəfli tariflərə cavab olaraq elan etdiyi 34 faizlik gömrük rüsumlarını geri götürməsə ABŞ bu ölkəyə 50 faiz əlavə rüsum tətbiq edəcək. Bu barədə Tramp “Truth” sosial media hesabında paylaşım edib. ABŞ-yə cavab verən hər hansı ölkənin daha yüksək tariflərlə üzləşəcəyi barədə xəbərdarlığını xatırladan Trump bildirib ki, Çin ABŞ-dən indiyə qədər istifadə edib. Onun sözlərinə görə, Çin geri addım atmasa, ABŞ Pekinin Vaşinqtonla tələb etdiyi bütün danışıqları dayandıracaq. Tramp danışıqlar tələb edən digər ölkələrlə isə danışıqlara başlayacağını bildirib.

Qeyd edək ki, Donald Tramp ABŞ-nin digər ölkələrə qarşılıqlı tariflər tətbiq edəcəyini və baza tarif dərəcəsinin 10 faiz olacağını açıqlamışdı. ABŞ Maliyyə Naziri Scott Bessent ölkələri tariflərə cavab verməməyə çağırmışdı. O bildirib ki, cavab tədbiri olmasa, daha yüksək tarif dərəcələri tətbiq edilməyəcək, əks halda dərəcələr qalxacaq.

