Müğənni Yeganə Mürsəlovanın Türkiyə vətəndaşı olan həyat yoldaşına qardaş ölkədə yüksək vəzifə verilib.

Metbuat.az titul.az-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış müğənninin həyat yoldaşı Fatih Akbudak İstanbulda Şişli bələdiyəsinin sədri təyin edilib.

Yeganə bu faktı sayta təsdiq edib. O bildirib ki, həyat yoldaşı buna kimi də Türkiyədə 8 ildir ki, dövlət məmuru olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.