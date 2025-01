“Bir dəfə belə xətrimə dəyməyib, həmişə can deyib can eşitmişik”.

Metbuat.az azxebercom-a istinadən yazır ki, bu sözləri mərhum aktyor Azər Baxşəliyevin həyat yoldaşı Nigar Baxşəliyeva deyib:

“Kaş, xətrimə dəyərdi, küsərdim ondan. Heç vaxt mübahisə belə etməmişik. Söz söhbətimiz də olmayıb. Həmişə “qurban olum”la danışmışıq. Özüm 2 yaşından atasız böyümüşəm. Qızım da 2 yaşında atasız qaldı”.

