Məktəb direktorunun davranışı etiraz yaratdı - VİDEO

Ağstafanın Yenigün kənd orta məktəbinin kollektivi təhsil ocağının direktorundan narazıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar dörd ildir məktəbə rəhbərlik edən Tamella Bayramovanın işdən azad olunmasını istəyirlər.

"Direktor məktəbi diskotekaya çevirib. O, oğlumun saçını sual işarəsi kimi qırxdı, mən də polisə şikayət etdim. Uşaqla çox kobud rəftar edir, 17 yaşlı oğlana əxlaqsız sözlər deyir. Üç ay mənim övladım məktəbə getmədi, intihara belə cəhd etdi", - deyə valideyn narazılığını bildirib.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

