İran Prezidenti İbrahim Rəisi və onu müşayiət edən rəsmi şəxslərin helikopter qəzasından sonra İran hökuməti yardım üçün ABŞ-a müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu bəyanatla ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Metyu Miller çıxış edib. Onun sözlərinə görə, ABŞ müraciəti qəbul etsə də, “əsasən logistik səbəblərə görə” Tehrana yardım göstərə bilməyib.

