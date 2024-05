İran Prezidentinin helikopterinin qəzaya uğramasının bəzi detalları məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki,qəza helikopter havaya qalxdıqdan 30 dəqiqə sonra baş verib.

Helikopterdə olan şəxslərin hamısı dərhal həlak olsa da, Təbrizin İmamı sağ qalıb.Hadisədən 1 saat sonra dünyasını dəyişib.O,hətta rəsmi şəxslə telefonla da danışıb.

