Türkiyədə İran Prezidentinin faciəvi ölümü ilə əlaqədar matəm elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bəyan edib. Ərdoğan ölkədə birgünlük matəm elan edildiyini açıqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.