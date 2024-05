İyun ayının şanslı dörd bürcü: Pul içində üzəcəklər

İyun ayına qədər çoxlu pul qazanacaq bürclər bəlli olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla xəbər verir ki, bu bürclər Qoç, Buğa, Şir və Oxatandır.

İyunda Oxatan üçün böyük maliyyə imkanları yaranacaq. Onlar yaradıcılıqlarından istifadə edərək yeni layihələr hazırlayacaqlar. Bu layihələri uğurla başa vuraraq böyük qazanc əldə edəcəklər.

Cibi pulla dolub-daşacaq bürclərdən biri də Şirdir. Liderlik xüsusiyyətləri ilə seçilən Şir bürcü bu dövrdə böyük işlər görəcək və sərvət qapılarını üzünə açacaq.

Buğalar isə səbirli və qətiyyətli xarakterləri ilə uzunmüddətdir davam edən maliyyə çatışmazlıqlarını nəhayət iyun ayında həll edə biləcəklər. Astroloqlar onlara səbrli olmağı tövsiyyə edir.

Qoçların da şans qapısı bu müddətdə üzlərinə açılacaq. Bir qədər ağıllı qərarlar vermək üçün düşünməkdə fayda var. Yəni qərar verən zaman ürəyinizlə yanaşı beynin “dediklərini” dinləməyin.

