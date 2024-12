AZAL-ın prezidenti Samir Rzayev ötən gün Aktau yaxınlığında baş verən təyyarə qəzasından sağ çıxan həmvətənlərimizin ölkəyə gətirilmə prosesinə aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

“Sağ qalan şəxslərin ölkəyə gətirməsi günün ikinci yarsında həyata keçiriləcək. Həyatını itirən şəxslərin cənazəsi isə iki gün ərzində Azərbaycana gətiriləcək”, - S.Rzayev qeyd edib.

