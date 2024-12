Nə Haaland, nə də Gyökeres - ​“Barselona”nın istədiyi ulduz hücumçu bəlli oldu

“Barselona” "Çelsi"nin ulduzu Kristofer Nkunkunu transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Barselona” prezidenti Joan Laporta ilə Nkunkunun agenti Pini Zahavi arasında isti münasibətlərin olması bu transferdə Kataloniya nəhənginin əlini gücləndirir. Məlumata görə, Nkunku bu mövsüm “Stamford Bridge”də 25 oyunda 12 qola imza atıb. Bildirilir ki, Nikolas Cekson “Çelsi”də əsas forvatdır. Nhunku ehiyat forvat olmasına baxmayaraq, 12 qola imza atıb. Futbolçu ehtiyatda qalmaq istəmədiyi üçün “Çelsi”dən ayrıla bilər. Futbolçu klubdan ayrılmaq üçün maaşını azlatmağa da razılıq verib. Məlumata görə, Kristofer Nkunku ilə Avropanın bir sıra nəhəng klubları maraqlanır.

“Barselona” Kristofer Nkunkunu Robert Levandovskinin yerinə transfer etmək istəyir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.