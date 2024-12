Əfsanə geri qayıdır - Çalışdırmaq istədiyi klub bəlli oldu

Fransa və “Real Madrid”in əfsanəsi Zinəddin Zidan məşqçiliyə qayıtmaq istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 2021-ci ildə “Real Madrid”dən ayrılandan sonra heç bir klubu çalışdırmayıb. Onun PSJ, “Bavariya”, “Juventus” və “Mançester Yunayted” də daxil olmaqla Avropanın bir neçə klubundan təklif aldığı irəli sürülmüşdü. Məlumata görə, o, bu təkliflərin heç birini qəbul etməyib. “Marca” qəzeti xəbər verir ki, Zidan yalnız “Real Madrid” və ya Fransa millisinin təklifini qəbul edəcək.

Qeyd edək ki, xarici KİV-lərin məlumatına görə, Karlo Ançelotti mövsümün sonunda “Real”dan ayrılacaq. Lakin “Real” rəhbərliyi Ançelottinin yerinə Xabi Alonsonu gətirmək istəyir. Fransa isə ötən il Didye Deşamla 3 illik yeni müqavilə imzalayıb.

