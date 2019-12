Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov Latviyaya rəsmi səfər edəcək.

Metbuat.az Latviyanın Azərbaycandakı səfirliyinin Mətbuat Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, E.Məmmədyarov adıçəkilən ölkəyə dekabrın 12-13-də səfər edəcək.

Səfər zamanı o, Latviyanın prezidenti, xarici işlər naziri, Seym (Latviya parlamenti) sədri və ölkənin müdafiə naziri ilə görüşəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.