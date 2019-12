İntim fotoları yayılan millət vəkili intihara cəhd etdi - FOTOLAR

Çılpaq görüntüləri sosail şəbəkələrdə yayılan ABŞ Nümayəndələr Palatasının demokrat üzvü Keti Hill intihara cəhd edib.

Metbuat.az Amerika KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Keti Hillin bu addımı atmasına səbəb onun qadın köməkçisi ilə intim fotolarının yayılmasıdır.

Səssizliyini pozan millətvəkili hadisədən sonra intihar etmək istədiyini, amma ailəsini düşünərək bu fikirdən daşındığını açıqlayıb.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl narkotik çəkib, qadın köməkçisi ilə çılpaq şəkildə öpüşərkən çəkilmiş fotoları sosial şəbəkədə yayılmışdı.

Qəribəsi ondadır ki, millətvəkili qadının bikini nahiyəsində Nasizmi təbliğ edən “dəmir xaç” işarəsini tatu etdirməsidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.