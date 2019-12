Yanan ticarət mərkəzində oğurluq edənləri polis belə yaxaladı - FOTOLAR

"Eurohome" Ticarət Mərkəzində baş vermiş yanğın zamanı polis fədəkarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, avtosfer.az-a göndərilən fotolarda bir daha öz əksini tapıb.

Belə ki, yanğın zamanı ərazidə oğurluq etməyə cəhd göstərən bir neçə gənc polis polis tərəfindən elə yerindəcə saxlanılıb.

Qarışıqlıqdan istifadə edən şəxslər ərazidə sahibkarlara kömək adı ilə onların əmlaklarını oğurlamaq istəyiblər. Belə bir çətin vəziyyəti fürsət bilənlər polisin sayıqlığı nəticəsində arzularına çata bilməyiblər.

Bəzi sahibkarla isə əmlaklarını çıxarmaq istəyərkən polis oblara köməklik göstərib. Eyni zamanda yol polisləri ərazidə nəqliyyatın təhlükəsizliyini təmin etmək, hərəkətin intensivliyini bərpa etmək üçün əraziyə cəlb olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.