Prezident İlham Əliyevin rəsmi "Facebook" səhifəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü münasibətilə paylaşım edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, paylaşımda Heydər Əliyevdən "Mənim üçün öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etməkdir" sitatı gətirilib.

Qeyd edək ki, bu gün Azərbaycanın ümummilli lideri, görkəmli dövlət xadimi, dünya şöhrətli siyasətçi Heydər Əliyevin vəfatından 16 il keçir.



