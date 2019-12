Bir vaxtlar meyxanaçı Pərviz Bülbülə ilə duetləri ilə məşhurlaşan müğənni Türkan Vəlizadə geyimi ilə gündəm yaradıb.

Metbuat.az verir ki, müğənni həddindən artıq sinəsi açıq geyimlə kamera önünə çıxıb. Müğənni özü də geyimindən utanaraq saçı ilə sinəsini gizlədib.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

(oxu24.com)



