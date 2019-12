Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 26 iyun tarixli 148 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin nizamnamə fondu 5 milyon manatdan 10 milyon 126 118 manata artırılır.

