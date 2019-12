Türkiyədə Əbubəkr əl-Bağdadinin yaxın adamı tutulub

Türkiyənin Osmaniyyə vilayətində keçirilmiş əməliyyat nəticəsində İŞİD üzvü olan 6 nəfər tutulub.

Metbuat.az-ın “Hürriyyət” qəzetinə istinadən verdiyi xəbərə görə, tutulanların arasında terror aktları ilə bağlı tapşırıqları birbaşa İŞİD terror təşkilatının öldürülmüş lideri Əbubəkr əl-Bağdadidən alan Hüseyn əl-Həsən də var.

Terrorçular özlərini suriyalı qaçqın kimi təqdim edərək Türkiyədə yaşayıblar.

Əməliyyat zamanı terrorçulara məxsus mobil telefon, komputer və bir sıra sənədlər götürülüb.

