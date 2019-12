"Dağlıq Qarabağ məsələsinin yalnız siyasi həlli var" - Konstantin Kosaçev

“Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin həlli üçün güc tətbiqi ola bilməz”.

Metbuat.az reporta istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentində keçirilən mətbuat konfransında Rusiya Federasiya Şurasının Beynəlxalq məsələlər komitəsinin sədri Konstantin Kosaçev bildirib.

“Biz təhlükəsizlik məsələlərini, həmçinin bu regionda davam edən münaqişələrin həlli perspektivlərini, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə etdik. Bunların həlli yalnız siyasi yolla mümkündür”, - o vurğulayıb.

