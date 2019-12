Terrorçuları mağarada belə partlatdılar - VİDEO

Türkiyənin Jandarma Qüvvələri Mardin şəhərinin Derik rayonunda PKK terrorçularına qarşı əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməliyyat zamanı terrorçuların gizləndiyi mağara qumbara ilə partladılıb.

Nəticədə terror təşkilatının liderlərindən olan "Karker Deşti'" kod adlı Sərvət Dəmir və daha 4 silahlı zərərsizləşdirilib.

Bundan əlavə PKK-nın 6 üzvü də sağ ələ keçib. Terrorçuların gizləndiyi mağaraya baxış keçirilərkən İsveç istehsalı olan xeyli sayda tank əleyhinə raket, silah və sursat müsadirə edilib.

