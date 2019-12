İmpiçment ittihamları təsdiqləndi - Tramp vəzifədən uzaqlaşdırılır?

ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatası səsvermə nəticəsində prezident Donald Trampa qarşı ittihamın ilk maddəsini impiçment prosedurunun bir hissəsi kimi təsdiqləyib.

Metbuat.az “TASS” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, 230 millət vəkili Trampı vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə günahlandırmağın lehinə səs verib, 197 konqresmen buna qarşı çıxıb, bir nəfər bitərəf qalıb.

ABŞ Nümayəndələr Palatası ölkə prezidentinə qarşı ittihamın ikinci maddəsini də təsdiqləyib. 229 millət vəkili dövlət başçısının Konqresin istintaqına maneə yaratmaqda ittiham etməsi ilə bağlı da səs verib, 198 konqresmen buna qarşı çıxıb, biri bitərəf qalıb.

Bundan sonrakı ittiham aktı məhkəməyə veriləcək, burada prosedur məhkəməyə çevriləcək. Buna ABŞ Ali Məhkəməsinin sədri rəhbərlik edəcək. Nümayəndələr Palatası belə bir prosesdə əslində ittiham tərəfi kimi çıxış edir və senatorlar münsiflər heyətinin funksiyalarını yerinə yetirirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.