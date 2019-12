Zığ yolunda sürət həddi aşağı salınıb - DİQQƏT!

Hazırda müşahidə olunan dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar Heydər Əliyev prospekti-Hava limanı-Bilgəh və Zığ dairəsi-Hava limanı avtomagistrallarında bütün zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin yaydığı məlumatda deyilir. Məlumata görə, bubrada məqsəd hərəkətin təhlükəziliyini təmin etməkdir.

BNA hərəkət iştirakçılarından bu cür hava şəraitində ehtiyatlı olmalarını xahiş edir, sürücüləri mütləq şəkildə ara məsafəsini gözləməyə çağırır.

