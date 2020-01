Sağlam yuxu bizə nə qədər önəmlidir?!

İnsanlar həyatlarının çox zamanını yuxuya sərf edirlər. Güman ki, bir çox insanlar yatmamaq və vaxtlarını digər faydalı işlərə sərf etmək istəyərlər. Bəs yuxu üçün bu qədər vaxt sərf etmək niyə bu qədər vacibdir və niyə kifayət qədər yuxu sağlamlığımıza təsir etmir?

İlk növbədə, sağlam yuxu insan orqanizminin bərpa prosesi üçün lazımdır. Yuxuya getdiyimiz zaman beynimizin sönəcəyini düşünürük, amma bu belə deyil. Hətta beynimizin və bədənimizin bəzi prosesləri, əksinə, yalnız yuxuda hərəkətə gəlir, və bunlar bədənin bərpa edə biləcəyi bizim üçün zəruri olan maddələr mübadiləsi ilə birbaşa əlaqəlidir. Yaddaşımızın tam işləməsi üçün sağlam bir yuxu lazımdır. Yalnız yuxuya daldırma zamanı məlumat daha yaxşı və çox miqdarda mənimsənilə bilər. Ancaq bir insan yatmazsa, başında olan məlumatları yadda saxlamaq və emal proseslərində pisləşmə baş verər ki, bu da beynimizə zərər verə bilər. Yuxunun olmaması bir çox insanda zərərli və lazımsız vərdişlərin yaranmasına da böyük təsir göstərir. Bədənimizi stimullaşdırmaq və yuxu olmaması ilə iş vəziyyətində saxlamaq üçün qəhvə və ya siqaret çəkmə kimi vərdişlərə meyl göstəririk. Qəhvə, bildiyimiz kimi, sağlam ola bilər. Ancaq gündəlik qəhvə normasının həddindən artıq olması insan orqanizminə pis təsir edir və əks təsir göstərir. Nikotinin terapevtik dozası, əlbəttə ki, vücudunuzdakı prosesləri stimullaşdırır. Buna görə də bu cür stimullaşdırma metodlarına müraciət edərək yalnız onlardan asılılıq qazana bilərsiniz.Eyni dərəcədə ruhi vəziyyətimiz vacibdir.

Psixikamızla əlaqəli bir çox xəstəlik yalnız rejimin pozulması və yuxu olmaması səbəbindən meydana gəlir. Yuxunun keyfiyyətindən asılı olan ən yaxın ruhi xəstəliklər şizofreniya və bipolyar pozğunluqdur. Bu diaqnozu olan bəzi insanlar gecə yaşayır və fəaliyyətlərini göstərirlər, bəziləri isə sadəcə yuxu keçirmirlər.

Bütün bu nümunələrə əsaslanaraq sağlam bir yuxunun nə qədər vacib olduğunu başa düşə bilərsiniz. Buna görə nə olursa olsun, daim laqeyd yanaşmaq və onsuz yaşamağınıza dəyməz. Axı, bu sağlamlığınıza mənfi təsir edəcəkdir.

