Bakı. Trend:

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə əlaqədar BMT, Avropa Birliyi və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş sənədlərin tələbləri yerinə yetirilməlidir.

Trend-in məlumatına görə, bunu, Almaniya Bundestaqının deputatı Olaf Hüttinq yerli onlayn platformaya müsahibəsində deyib.

Hüttinq qeyd edib ki, münaqişə ilə əlaqəli status-kvo qəbuledilməzdi və problem sülh yolu ilə həll olunmalıdır.

