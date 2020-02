Tanınmış prodüser Təranə Səmədova qızı Suellə fotosessiya etdirib.

Publika.az xəbər verir ki, Yeni ilə həsr edilmiş fotossesiyada ana və qızı qırmızı libas geyinib.

Prodüsserin instaqram hesabında yerləşdirdiyi fotolar maraqla qarşılanıb.

