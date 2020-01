Bakıda evdən 21 min dollar oğurlayan şəxs tutuldu

Bakıda evdən 21 min dollar və qızıl oğurlayan şəxs tutulub.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi və Xəzər Rayon Polis İdarəsinin 2-ci Polis Şöbəsi əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində yanvarın 3-də rayon ərazisindəki evlərin birindən quldurluq yolu ilə içərisində 21.000 ABŞ dolları və 6000 manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları olan seyfi aparmaqda şübhəli bilinən Ağdam rayon sakini İ.Məmmədov saxlanılıb, onunla birlikdə olmuş daha üç nəfərin şəxsiyyətləri müəyyən edilib.

