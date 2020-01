Bakıda ölüm hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, APA-nın məlumatına görə, hadisə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qeydə alınıb. Azərbaycan vətəndaşı, 1949-cu il təvəllüdlü Rzayev Mətləb Ağaşirin oğlu gözləmə zalında qəfildən ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

