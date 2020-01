Prezident Administrasiyasının məsul işçilərinin qəbulu cədvəli açıqlanıb

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının məsul işçilərinin 2020-ci ilin yanvar ayında respublikanın bir sıra şəhər və rayonlarında vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.

Metbuat.az cədvəli təqdim edir.

16 yanvar 2020-ci il

1. Siyəzən rayonu

2. Yardımlı rayonu

3. Ağsu rayonu

4. Ağcabədi rayonu

5. Daşkəsən rayonu

30 yanvar 2020-ci il

1. Naftalan şəhəri

2. Qax rayonu

3. Sabirabad rayonu

4. Laçın rayonu

5. Şəmkir rayonu.

Qeyd edək ki, qəbullar şəhər və rayonlarda saat 10:00-da başlayır.

