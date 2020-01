Direktor müavini təyin olunan məktəblərin adları açıqlanıb - SİYAHI

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin təşkil etdiyi işə qəbul üzrə müsabiqə vasitəsilə ötən il 29 nəfər təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini təyin olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, idarədən “Report”un sorğusuna cavab olaraq həmin təhsil müəssisələrinin siyahısını təqdim edirik:

Belə ki, 192, 314, 255, 95, 274, 245, 181, 319, 117, 28, 62, 150, 169, 113, 120, 149, 121, 17, 89, 76, 280, 272, 244, 274, 182 nömrəli tam orta məktəblərə və 83, 261, 72, 220 nömrəli məktəb-liseylərə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin olunub.

