Şəhid pilotun anasından gəlininə ittiham - “Nəvələrimi məndən gizlədir”

Aprel şəhidi pilot Təbriz Musazadənin anası Tovuz Musazadə gəlini Pərişan Musazadənin oğlunun şəhid statusundan istifadə etməsindən və nəvələrini ona göstərməməsindən narazıdır.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə “Qafqazinfo”ya müraciət edən şəhid anası bildirib ki, oğlunun qırx mərasimindən sonra gəlini evi tərk edib:

“Mən hamıdan kömək istəyirəm. Ürəyim doludur, Təbrizimin iki balasının mənlə görüşməsinə Pərişan icazə vermir. İndiyə kimi oğluma, nəvələrimə görə susmuşam. O, çox pis iş elədi. 40 mərasimindən sonra dedi ki, gedib Təbrizin evində uşaqlarla tək yaşayacaq. Bizim yanımızda durub xəstələrə baxası deyil.

İndi Pərişan evlənib özü bilər. Ancaq hazırda birgə yaşadığı Mehdi Əsədullayevlə rəsmi nikaha girmir. Bunu ona görə etmir ki, şəhid xanımı statusunu özündə saxlasın. Dövlətin bu məqsədlə ona ayırdığı pulu başqalarına verir. Mehdi vaxtilə hərbi məktəbdə oxumuşdu. Birinci kursdan sonra onu hərbdən atdılar. İndi də ailəsini, 3 uşağını atıb. Pərişan Mehdinin yoldaşına deyib ki, narahat olmasın, kəbinlə bir yerdədirlər, onun ailəsinin heç bir şeyə ehtiyacı olmayacaq.

Həmin Mehdidən 1 yaşında qızı da var imiş. Bizim heç nədən xəbərimiz olmayıb, biləndən sonra da oğluma, iki nəvəmə görə susmuşam. Amma artıq dözə bilmirəm. Mənim balamın adından, şəhid xanımı statusundan istifadə edir.

Bir müddət Təbriz üçün verilən evdə yaşayıblar. İki körpənin şəhid övladlarının atasından qalan evdə başqa kişiylə yaşamaq olarmı? Mən uşağımdan qalanları niyə başqalarına verməlidir? Mən ölkə rəhbərliyinə müraciət edirəm ki, bizə bu işdə köməklik etsinlər. Hökumətin mənim uşağıma ayırdığı pulları başqalarına yedirtməsin. Biz ondan başqa heç nə istəmirik. İndi də eşitmişəm ki, şəhid evini də satıb, gedib Xırdalanda ev alıb orada yaşayırlar”.

Təbriz Musazadə ilə vida mərasimi- Oğlu Onur Musazadə- 11.04.2016.

T. Musazadə nəvələrinin ona göstərilməməsi ilə bağlı ötən il Xətai rayon məhkəməsinə müraciət edib:

“Məhkəmə ötən ilin iyul yayında bizim xeyrimizə qərar çıxardı. Ancaq uşaqları yenə bizə göstərmir. Məktəblərini də dəyişib. Böyük nəvəm məni istədi, qorxdu, dedi anam icazə vermir. İcraçılar dedi ki, uşağa psixoloq lazımdır. Uşaqların psixoloji durumu pis vəziyyətdə idi. Mən üstlərinə getmədim. Dedim böyüsünlər, nə vaxt istəsələr mənim yanıma gələrlər. Onların arxasındayam, həftədə bir-iki dəfə uşaqların oxuduğu Atatürk liseyinə gedirdim. Mənə dedilər ki, uşaqları buradan çıxarıb”.

Bu arada bildirək ki, hazırda Tovuz Musazadə tək yaşayır. Şəhidin atası Taryel Musazadə 2017-ci ildə dünyasını dəyişib.

“Qafqazinfo” məsələ ilə bağlı Pərişan Musazadə ilə əlaqə saxlayıb. O, bu mövzuda danışmaq istəmədiyini qeyd edib.

