Bakıda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib. Xəbərə görə, hadisə Fətəli Xan Xoyski küçəsində ("Gənclik Mall" AVM-nin qarşısında) qeydə alınıb.

"Hazırda qeyd edilən istiqamətdə sıxlıq müşahidə olunur", - deyə BNA-nın məlumatında bildirilir.

