“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin Həkim-Sanitar Xidmətinə məxsus “Gəncə Dəmir Yolu Xəstəxanası” MMC-nin baş həkimi dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, indiyə qədər bu vəzifəni tutan Vidadi Seyidovu Bakıdan göndərilmiş Nəvvab Sadıxov əvəz edib.

Xatırladaq ki, sözügedən kommersiya qurumu 2002-ci ildə yaradılıb.

