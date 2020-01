Bakıda İran və Azərbaycan vətəndaşlarının idarə etdikləri avtomobillər toqquşub.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, hadisə Yasamal rayonunda qeydə alınıb. Məlumata görə, İran vətəndaşı 43 yaşlı Sabahi Faramarzinin idarə etdiyi “Scania” markalı yük avtomobili ilə Bəşir Sadıqovun sürdüyü “Range Rover” toqquşub.

B.Sadıqov xəstəxanada vəfat edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.